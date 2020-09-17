Ливерпуль, Великобритания, , 14:10 — REGNUM «Ливерпуль» согласовал с мюнхенской «Баварией» трансфер полузащитника Тьяго Алькантары. Об этом 17 сентября сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Twitter.

Отмечается, что Алькантара с большой вероятностью продолжит карьеру в «Ливерпуле». Сумма трансфера составит около € 30 млн.

В конце сезона 2019/20 Алькантара заявил, что хочет покинуть «Баварию», о чём уведомил руководство мюнхенского клуба.

Алькантара является воспитанником «Барселоны», за которую играл с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию».

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