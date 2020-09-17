Оттава, 17 сентября 2020, 13:11 — REGNUM Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер заявил, что не ожидал возвращения Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе. Об этом 17 сентября сообщает NBC Sports.
«Евгения сказала, что у неё есть четыре варианта дальнейших действий. Возвращение к Этери было совершенно неожиданным. Конечно, я был немного потрясён. Не думаю, что кто-то это предвидел», — сказал Орсер.
Напомним, Медведева перешла тренироваться к Орсеру в 2018 году после того, как со скандалом покинула группу Тутберидзе.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.
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