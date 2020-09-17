Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет просить зарплату в размере $12 млн в год при продлении контракта с клубом. Об этом 17 сентября сообщает портал Russian Red Machine Never Breaks.

По информации источника, Овечкин хочет продлить контракт с «Кэпиталз» и установить зарплату в $12 млн в год. Действующее соглашение 35-летнего хоккеиста с клубом истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» предложил Овечкину новый контракт, по которому он будет получать $10 млн в год.

Напомним, Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. В его активе 706 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.

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