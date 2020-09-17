Нур-Султан, , 12:11 — REGNUM Шесть матчей хоккейного клуба «Барыс» (Казахстан) перенесены из-за коронавируса. Об этом 17 сентября сообщается на сайте клуба.

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла матчи «Барыса» которые должны были пройти с рижским «Динамо» (18 сентября), «Северсталью» (20 сентября), «Металлургом» (22 сентября), «Куньлунем» (27 сентября), «Витязем» (29 сентября) и «Сочи» (1 октября).

«Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса» отменяются и будут перенесены на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с тем, что 12 членов команды получили первично положительные результаты тестов на коронавирус. Теперь команда должна пройти двухнедельный карантин.

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