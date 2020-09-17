Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Президент Шведского хоккейного союза (ШХС) Андерс Ларссон заявил, что надеется на участие сборной Швеции приедет в Кубке Первого канала, который пройдёт в декабре. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС.

«Ситуация с коронавирусом, конечно, сложная во многих отношениях. Однако мы делаем всё, что можем, для подготовки и участия в играх Евротура», — сказал Ларссон.

Напомним, Кубок Первого канала является вторым этапом Еврохоккейтура, его проведение запланировано в Москве на «ЦСКА-Арене» с 17 по 20 декабря. В ноябре в Финляндии состоится первый этап — Кубок Карьяла.