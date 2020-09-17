Москва, , 11:32 — REGNUM Сборная России по футболу поднялась на шесть мест в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая версия рейтинга опубликована 17 сентября на сайте организации.

Сборная России поднялась с 38-го на 32-е место в рейтинге. На счету российской команды 1485 очков.

Напомним, в сентября команда Станислава Черчесова провела два матча в рамках Лиги наций, в которых одержала две победы — над сборными Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).

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