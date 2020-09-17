Москва, , 11:23 — REGNUM Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, возглавляющий Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, задержан правоохранительными органами. Об этом 17 сентября сообщает «Р-спорт» со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

Сообщается, что Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

«Да, Александр Кравцов задержан по уголовному делу», — сказала Меркачева.

Максимальное наказание по этой статье может составить до 10 лет лишения свободы.

Как пишет «Московский комсомолец», в основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок. По версии следствия, с мая 2014 года по июль 2017 года шесть человек были приняты на должности аналитиков, а ещё один человек — на должность инструктора сборной по лыжным гонкам. Но фактически они не работали, получая при этом зарплату. Сумма ущерба оценивается в 14,45 млн рублей.

Напомним, Кравцов был президентом СБР с 2014 по 2018 год. С 2009 года он является директором Центра спортивной подготовки сборных команд России.