Рим, , 10:57 — REGNUM Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:0.

Димитров два раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Димитров сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером, который смог выбить с турнира грека Стефаноса Циципаса.

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