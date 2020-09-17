Рим, , 10:54 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Надаль два раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

Отметим, что для Надаля этот матч стал первой с 1 марта, когда он в финале турнира в Акапулько (Мексика) обыграл Тейлора Фритца. С тех пор он не принимал участия в официальных матчах.

В третьем круге турнира Надаль сыграет с победителем матча между канадским теннисистом Милошем Раоничем и представителем Сербии Душаном Лайовичем.

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