Казань, , 10:24 — REGNUM Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что плохо оценивает новый формат проведения Кубка России. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба клуба.

«Плохо оцениваю. Абсолютно не согласен. Ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это всегда большое событие для этих клубов. Но не очень понимаю, почему шестёрка команд, которая не играет на групповом турнире, в 1/8 финала они ещё все играют дома», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что по групповому этапу тоже есть много вопросов и сомнений, но больше всего непонимания вызывает решение дать привилегию командам первой шестёрки РПЛ, которые начнут выступление в турнире в 1/8 финала на своём поле.

Согласно новому регламенту Кубка России, команды проводят групповой этап. В каждой из десяти групп играют по три команды. Победители групп выходят в 1/8 финала, к ним на этой стадии присоединяются клубы Премьер-лиги, занявшие первые шесть мест в прошлом сезоне.

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