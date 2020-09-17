Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на своей площадке крупно обыграл волгоградскую команду «Динамо-Синара» в матче чемпионата России. Итоговый счёт на табло — 33:21 в пользу подопечных шведского специалиста Пера Юханссона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

Лучшими бомбардирами матча стали Юлия Манагарова и Анна Сень, отправившие по пять голов в ворота соперниц. Ксения Макеева, Грас Заади и Полина Кузнецова совершили по четыре точных броска. В настоящее время команду к играм готовит ассистент главного тренера Томаш Хлавати. Наставник присоединится к команде в самое ближайшее время.

Впереди у ростовчанок поединок со словенским «Кримом Меркатором». Матч второго тура Лиги чемпионов 2020/21 состоится 19 сентября во дворце спорта.