Лондон, , 08:45 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл возвращается в лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Об этом 16 сентября сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Тоттенхэм» арендовал Бэйл на один сезон. При этом часть зарплаты игрока в «Тоттенхэме» покроет мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Бэйл близок к возвращению в «Тоттенхэм Хотспур», за который он играл до 2013 года. По словам агента футболиста Джонатана Барнетта, Бэйл ведёт переговоры со своим бывшим клубом.

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