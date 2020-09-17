Москва, , 08:37 — REGNUM Фигуристка Евгения Медведева пропустит первый этап Кубка России, который стартует в Сызрани 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Медведева пропустит этот турнир по медицинским показаниям. Ей запрещены соревновательные нагрузки из-за травмы спины.

Также этап Кубка России в Сызрани пропустят Александр Самарин и спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Ранее сообщалось, что Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, из которой ушла в 2018 году после Олимпиады в Пхёнчхане.

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