Саутгемптон, Великобритания, , 23:54 — REGNUM «Брентфорд» выбил из розыгрыша Кубка английской лиги «Саутгемптон» в рамках 1/32 финала турнира. Встреча прошла на стадионе «Сент-Мари» в Саутгемптоне и завершилась победой «Брентфорда» с преимуществом в два мяча — 2:0.

Оба мяча были забиты в рамках первого тайма. Счет встречи открыл Кристина Нёргор на 40-й минуте, а уже на 45-й минуте преимущество «Брентфорда» закрепил Джошуа Да Силва.

В 1/16 финала «Брентфорд» встретится с «Вест Бромвичем», матч состоится 22 сентября.