Казань, , 23:39 — REGNUM Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своим мнением касательно нового формата проведения Кубка России. Сегодня, 16 сентября, подопечные «Слуцкого» обыграли «Черноморец» со счетом 4:2.

«Плохо оцениваю. Я абсолютно не согласен. Я ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это большое событие всегда для этих клубов. Но я не очень понимаю, почему, например, шестерка команд, которая не играет в групповом турнире, в 1/8 финала еще вся играет дома. Почему такое дополнительное преимущество? То есть мы, условно, можем сыграть матч в Новороссийске, матч в Хабаровске, и в 1/8 финала опять можем играть на выезде, если нам попадется кто-то из шестерки.

Если по групповому тоже есть много вопросов, сомнений, но это нужно попробовать, то здесь я просто не понимаю, почему, кроме огромной привилегии, которую получила первая шестерка, не играя матчи группового этапа, я еще больше не понимаю, почему они получают преимущество своего поля в 1/8 финала.

Причем вполне вероятно, что они будут играть с клубом ПФЛ, и это было бы большим событием. Логика такая, что мы едем играть с клубом ПФЛ в гостях, потому что это событие для местной команды. И если команда ПФЛ выйдет в 1/8 финала, она бы тоже хотела сыграть с ведущими командами страны у себя дома.

Поэтому у меня много вопросов к этим домашним поединкам первой шестерки команд РПЛ», — приводит высказывание Слуцкого официальный портал «Рубина».