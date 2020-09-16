Ипсуич, Великобритания, , 23:11 — REGNUM Лондонский «Фулхэм» сошелся с «Ипсвич Таун» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на домашнем поле «Ипсвича» «Портман Роуд» и завершилась победой гостей из столицы с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный мяч забил нападающий «Фулхэма» Александр Митрович на 38-й минуте матча. В минувшем сезоне серб отличится 26 голами, установив новый личный рекорд по этому показателю.

В 1/16 финала «Фулхэму» будет противостоять «Шеффилд Уэнсдей», встреча состоится 22 сентября.