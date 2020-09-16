Сент-Луис, США, , 22:53 — REGNUM Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранжело поделился ожиданиями касательно своего будущего в клубе.

Напомним, что 9 октября у игрока истекает соглашение с «Блюз» и он станет неограниченно свободным агентом.

«Конечно, я немного разочарован тем, что нам не удалось заключить сделку. Но такова ситуация, в которой мы находимся. До 9 октября осталось больше трех недель. Посмотрим, изменится ли все в ближайшее время. Прогресса почти не было.

Но в то же время, я думаю, в ближайшие пару недель может случиться что угодно. Когда наступает решающий момент, когда свободный агент начинает с нетерпением ждать, зная, что до 9 октября осталось всего несколько недель, может случиться что угодно.

Возможный выход на рынок свободных агентов? Мы с женой много думали об этом в течение года. У нас есть представление о том, что мы хотим делать, если дело дойдет до этого. Мы на одной волне, и это хорошо. Мы смотрим на вещи одинаково. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, нужно быть готовым принять тот факт, что однажды могут произойти изменения», — приводит слова хоккеиста портал The Athletic.