Ростов-на-Дону, , 22:34 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» просит президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина отменить ближайший матч с «Ротором» из-за вспышки SARS-CoV-2. Жёлто-синие уверены, что проводить игру после выявленных случаев заболевания коронавирусом в волгоградском клубе небезопасно.

«Почему матч «Ростов» — «Ротор» проводить безопасно? <…> Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?», — задаётся вопросами руководство «Ростова».

ИА REGNUM ранее сообщало, что матч седьмого тура Российской премьер лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Краснодаром» был отменён из-за вспышки SARS-CoV-2 в волгоградском клубе. Семь положительных результатов теста были получены 12 сентября.

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