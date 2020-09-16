Нью-Йорк, США, , 22:25 — REGNUM Клуб НБА «Бруклин Нетс» рассматривает вариант с приобретением разыгрывающего «Нового Орлеана» Дрю Холидэем.

Согласно информации инсайдер Брэндон Робинсона, «Нет» могут предложить в качестве компенсации за переход Холодея разыгрывающего Спенсера Динвидди, центрового Джарретта Аллена, форварда Джанана Мусульманствам и пик первого раунда драфта.

В минувшем регулярного чемпионата Дрю Холидэй в среднем набирал 19,1 очка, 4,8 подбора и 6,7 передачи за матч.