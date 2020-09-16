Лос-Анджелес, США, , 21:54 — REGNUM Руководство клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» не станет расставаться с действующим главным тренером команды Доком Риверсом.

Согласно информации портала Yahoo Sports, работа Риверса стала одной из причин, почему в прошлое межсезонье форвард Кавай Ленард решил присоединиться к «Клипперс».

Клуб из Лос-Анджелеса уже закончил свое выступления в этом сезоне, уступив в рамках второго раунда плей-офф «Денверу». Серия закончилась в семи матчах, учитывая, что «Клипперс» вели в серии со счетом 3:1 и упустили это преимущество.