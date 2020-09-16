Финикс , США, , 21:47 — REGNUM Билл Армстронг может в ближайшее время занять пост генерального менеджера клуба НХЛ «Аризоны Койотис», информирует в своем «Твиттере» инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Источники сообщают, что Армстронг согласился стать генменеджером «Аризоны», но документы по его соглашению еще подписаны не были. Однако все указывает на то, что он в ближайшее время заключит пятилетний контракт», — написал ЛеБрюн.

Напомним, что в июле этот пост покинул Джон Чайка. Сейчас Армстронг занимает должность ассистента генерального менеджера в «Сент-Луисе».