Москва, , 21:20 — REGNUM Московский «Спартак» сошелся с «Родиной» в первом туре Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой «красно-белых» со счетом — 5:1.

В составе «Спартака» в первом тайме отличился Александр Соболев, позже в течение шести минут Айртон, Роман Зобнин и Остон Урунов забили по одному мячу в ворота «Родины». Окончательный счет установил Эсекиэль Понсе на 80-й минуте.

В следующем туре «Спартаку» предстоит сыграть с «Енисеем». Встреча состоится 21 сентября.