Лестер, Великобритания, , 20:41 — REGNUM Нападающий «Ромы» Дженгиз Юндер в ближайшее время перейдет в британский «Лестер Сити». Согласно информации журналиста Николо Скиры, «Лестер» уже договорился с руководством итальянского клуба.

Сообщается, что английский клуб возьмет игрока в аренду с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро. Заработная плата Юнкера составит 3,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 23-летний форвард отличился тремя голами в 23 матчах за «Рому» в чемпионате Италии.