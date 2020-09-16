Копенгаген, , 17:50 — REGNUM 16 сентября в рамках пятого тура онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 12 Europe немецкая организация mousesports одержала победу над Complexity со счетом 2:0 на картах Nuke (22:20) и Mirage (16:9).

MVP встречи по мнению пользователей HLTV (68% голосов) был признан 17-летний литовский киберспортсмен Ауримас «Bymas» Пипирас, набравший статистику 44−43.

По итогам матча mousesports набрали 9 очков и поднялись на четвертую строчку группы B. Complexityс 12-ю баллами остались на второй позиции.