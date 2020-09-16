Нижний Новгород, , 17:38 — REGNUM Команда из Нижнего Новгорода заняла первое место в купольной акробатике на прошедшем Чемпионате России по парашютному спорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Нижегородской области.

Соревнования по парашютному спорту проводились по четырем направлениям: групповая акробатика, купольная акробатика, артистические дисциплины и скоростное падение. В дисциплине купольная акробатика необходимо, сменяя друг друга и двигаясь по определенной траектории, задеть ногой стропу партнера, чей купол находится под ним.

Шестеро спортсменов из Нижнего Новгорода Эдуард Суслов, Станислав Мурашкин, Валерий Рубцов, Александр Леонов, Алексей Рыбак и Татьяна Стрельникова завоевали для своей команды «золото».

Чемпионат России по парашютному спорту проходил в «Аэрограде Коломна» Московской области с 6 по 12 сентября. В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов.