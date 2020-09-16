Рим, , 15:52 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Италии Сальваторе Каррузо в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Новак Джокович (сс) Carine06

Джокович четыре раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, одна ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге Джокович сыграет с победителем матча между своим соотечественником Филипом Краиновичем и итальянским теннисистом Марко Чеккинато.

Читайте также: Новак Джокович дисквалифицирован на US Open