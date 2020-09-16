Москва, , 15:46 — REGNUM Доходы московского баскетбольного клуба ЦСКА сократились на 489 млн рублей. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюджетов клубов Единой лиги ВТБ.

Доходы ЦСКА в сезоне 2019/20 составили 2,372 млрд рублей. В эту сумму входят поступления от спонсоров, призовые, продажа билетов, рекламы и прочее.

Отмечается, что в сезоне 2018/19 «армейский» клуб получил 2,861 млрд рублей.

После ЦСКА идут «Химки» (2,137 млрд), «Зенит» (1,437 млрд) и «Локомотив-Кубань» (1,229 млрд). Наименьший бюджет оказался у саратовского «Автодора» (209 млн).