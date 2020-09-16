Мюнхен, Германия, , 14:08 — REGNUM Лучшим футболистом мюнхенской «Баварии» в сезоне 2019/20 признан нападающий Роберт Левандовски по версии болельщиков команды. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Левандовски провёл 47 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 10 результативных передач. «Бавария» выиграла трофея — Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

Левандовски в сезоне 2019/20 установил историческое достижение, стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых принимал участие.

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