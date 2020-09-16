Париж, , 13:23 — REGNUM Действующий победитель «Тур де Франс», колумбийский велогонщик Эган Берналь досрочно завершил своё выступление на веломногодневке в 2020 году. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба команды Ineos.

«Мы приняли это решение, исходя из интересов Берналя», — сказал руководитель команды Дэйв Брэйлсфорд.

Отмечается, что теперь Берналь будет восстанавливаться после участия в «Тур де Франс» и поменяет свои цели на оставшуюся часть сезона.

Напомним, в 2019 году Берналь стал победителем «Тур де Франс», выиграв генеральную классификацию. В общем зачёте гонки 2020 года он занимает 16-е место после 16 этапов.

В нынешнем году «Тур де Франс» проводится только по территории Франции. Финиш состоится 20 сентября на Елисейских Полях в Париже.

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