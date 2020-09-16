Париж, , 13:11 — REGNUM Полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария может быть дисквалифицирован на длительный срок. Об этом 16 сентября сообщает Daily Mail.

По информации издания, Ди Марию могут наказать за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Этот эпизод попал на видео.

Отмечается, что это является серьёзным нарушением протокола о безопасности в условиях распространения коронавируса. В результате Ди Мария может быть дисквалифицирован на шесть матчей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в концовке матча чемпионата Франции ПСЖ — «Марсель» произошла массовая драка. Кроме того, имел место расистский скандал, связанный с Альваро Гонсалесом.

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