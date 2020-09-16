Москва, , 12:55 — REGNUM Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Евгению Медведеву и Этери Тутберидзе с возвращением к совместной работе. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС.

«Поздравляю двух великих женщин с правильным решением этого вопроса», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе, из которой ушла в 2018 году после зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

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