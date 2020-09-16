Москва, , 12:47 — REGNUM Информацию о том, что фигуристка Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, подтвердил заместитель начальника катка «Хрустальный» Эдуард Аксёнов. Об этом 16 сентября сообщает «Спорт-экспресс».

"Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда», — сказал Аксёнов.

В группе Тутберидзе Медведева тренировалась с 2007 по 2018 год, после чего ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источники сообщил, что Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе.

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