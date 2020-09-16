Москва, , 12:29 — REGNUM Бывший футболист сборной России Роман Широков избежит наказания, связанного с заключением под стражу. Об этом 16 сентября заявил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

«Наказание, связанное с реальным ограничением или лишением свободы, Широкову по данному делу не грозит», — цитирует Алексеева ТАСС.

Он отметил, что деяние Широковым совершено впервые, он принёс публичные извинения. При этом телесные повреждения у арбитра Никиты Данченкова незначительны, а стойкая утрата трудоспособности или инвалидность не усматриваются.

По словам Алексеева, стороне потерпевшего вряд ли удастся добиться переквалификации дела на покушение на убийство, поскольку представляется сложным доказать умысел Широкова по этой статье.

Ранее сообщалось, что Широков находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.

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