Москва, , 12:13 — REGNUM Бывший футболист сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде. Об этом 16 сентября сообщает «Р-спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ. Мера пресечения — подписка о невыезде», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Широкова возбудили уголовное дело за то, что во время матча любительских команд он ударил арбитра Никиту Данченкова.

Адвокаты потерпевшего заявили, что не согласны со статьёй, по которой обвиняют Широкова, и считают его действия покушением на убийство.

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