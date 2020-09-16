Барселона, Испания, , 11:27 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить три первых тура чемпионата Испании. Об этом 16 сентября сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что тренерский штаб сборной Аргентины рассчитывает на Месси в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 и планирует вызвать его в команду.

Если Месси поедет в сборную, то он ему придётся отправиться в Аргентину за две недели до начала отборочного турнира из-за требований по безопасности в связи с коронавирусом.

В этом случае Месси пропустит матчи «Барселоны» с «Вильярреалом», «Сельтой» и «Севильей».

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