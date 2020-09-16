Салоники, Греция, , 11:11 — REGNUM Греческий ПАОК одержал победу над обыграл португальской «Бенфикой» в матче третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 63-й минуте защитник «Бенфики» Ян Вертонген забил мяч в свои ворота. На 75-й минуте полузащитник ПАОКа Андрия Живкович увеличил разрыв в счёте.

«Бенфика» смогла отыграть один гол. На 94-й минуте отличился нападающий Рафаэл Силва.

Таким образом, соперником «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов будет ПАОК. Первый матч пройдёт в Краснодаре 22 сентября, ответная игра состоится в Салониках 30 сентября. Победитель выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

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