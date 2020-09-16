Орландо, США, , 10:27 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в первом матче финала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 117:114.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал разыгрывающий Горан Драгич, который набрал 29 очков.

Таким образом, «Майами» открыл счёт в серии: 1−0.

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