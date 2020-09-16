Вашингтон, , 10:20 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в седьмом матче полуфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 104:89.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, набравший 40 очков. Кроме того, центровой Никола Йокич, сделал трипл-дабл из 16 очков, 22 подборов и 13 передач.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал центровой Монтрезл Харрис, который набрал 20 очков.

Отметим, что по ходу серии «Денвер» проигрывал 1−3, но смог одержать три победы подряд и выиграть со счётом 4−3. В финале плей-офф Западной конференции НБА «Денвер» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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