Мурманск, , 10:12 — REGNUM Соглашение о развитии футбола в Мурманской области заключили Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, а также областные правительство и федерация футбола. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение подписано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и стратегии развитии футбола в России до 2030 года.

В церемонии подписания соглашения участвовали министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Федерации футбола Мурманской области Николай Довгоборский.

В регионе к 2024 году планируется удвоить количество муниципальных федераций футбола и увеличить количество футбольных отделений в школах олимпийского резерва. Предполагается, что к этому сроку более чем в два раза увеличится количества людей, занимающихся футболом.

Также предполагается открытие регионального центра РФС и детского футбольного центра и строительство футбольного манежа.

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