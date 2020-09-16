Борнмут, Великобритания, , 09:18 — REGNUM «Борнмут» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче второго раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0 (11:10 — по пенальти).

В основное время матча команды не смогли забить голов. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Борнмута».

Команды исполнили 22 удара с 11-метровой отметки, забив 21 гол на двоих. В составе «Борнмута» победный гол забил Дэвид Брукс. У «Кристал Пэлас» последний удар исполнял Лука Миливоевич, но вратарь «Борнмута» Асмир Бегович смог отразить мяч.

Таким образом, «Борнмут» вышел в третий раунд Кубка английской лиги.