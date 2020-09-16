Барселона, Испания, , 09:11 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что конфликт нападающего Лионеля Месси с клубом прошёл мимо него. Об этом 16 сентября сообщает Fox Sports.

«По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси с клубом», — сказал Куман.

Ранее Месси сообщил руководству «Барселоны», что он намерен покинуть команду. Руководство клуба не согласилось отпустить его бесплатно, назначив отступные в €700 млн. После этого Месси решил не судиться с «Барселоной» и остаться в команде.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападающий Лионель Месси останется капитаном «Барселоны»