Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» стал Питер Лавиолетт. Об этом 15 сентября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение клуба с 55-летним американским специалистом рассчитано на три сезона, за которые он заработает около $15 млн.

В 2006 году Лавиолетт выигрывал Кубок Стэнли, возглавляя «Каролину Харрикейнз». В 2010 году он дошёл до финала Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». Также он работал с «Нью-Йорк Айлендерс», а с 2014 по 2020 год возглавлял «Нэшвилл Предаторз».

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