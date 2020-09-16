Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве с 2011 года построено 85 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Масштабное строительство спортивных комплексов продолжается, сообщили в Стройкомплексе.

Читайте также: В Москве построят ФОК в стиле оригами

В настоящее время возводится крупный ФОК с двумя бассейнами и игровым залом на северо-западе столицы в районе Покровское-Стрешнево.

В ближайшее три года в Москве за счет города и инвесторов планируется возвести еще 64 ФОКов.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке Москвы строят ФОК в стиле оригами.

Читайте также: В Москве построят центр экстремальных видов спорта