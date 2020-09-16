Москва, , 08:30 — REGNUM Российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт сдали допинг-пробы, которые дали отрицательный результат. Об этом 16 сентября сообщает Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA).

«Поздравляем Уайта и Поветкина с успешным завершением тестирования в бою 22 августа», — говорится в сообщении.

В марте Поветкин и Уайт вступили в программу VADA и сдавали тесты на допинг под эгидой этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, поединок Поветкина и Уайта состоялся в британском Брентвуде 22 августа и завершился победой российского боксёра нокаутом в пятом раунде.

По итогам боя Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. 21 ноября боксёры проведут бой-реванш.

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