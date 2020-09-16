Эдмонтон, Канада, , 08:21 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

На 16-й минуте матча счёт открыл защитник «Айлендерс» Райан Пуллок. На 25-й минуте защитник «Тампы» Виктор Хедман восстановил равновесие.

Победу «Айлендерс» принёс гол нападающего Джонатана Эберле во втором овертайме, на 93-й минуте матча.

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 36 бросков из 37 по своим воротам. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков.

Таким образом, «Айлендерс» сократили отставание в серии: 2−3.

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