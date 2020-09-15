Лондон, , 23:39 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл близок к возвращению в «Тоттенхэм Хотспур».

По словам его агента Джонатана Барнетта, валлиец ведет переговоры со своим бывшим клубом.

«Гарет все еще любит «Тоттенхэм». Мы ведем с ними переговоры. В этом клубе он хотел бы продолжить карьеру», — приводит слова Джонатана BBC.

Руководство «Реала» хочет как можно скорее скинуть с себя ответственность за контракт Бэйла. Валлиец зарабатывает 660 тысяч евро в неделю по его соглашению с «мадридцами».

В минувшем сезоне Гарет провел за «Реал» 16 матчей в чемпионате Испании, в которых набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас».