Лондон, , 23:24 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру голкипера Кепы Аррисабалаги в первом туре АПЛ. «Аристократы» обыграли «Брайтон» со счетом 3:1.

«Я доволен Кепой. Я видел, что он уверен в себе. Он здесь, это наш вратарь, и я доволен его работой», — приводит слова специалиста Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кепа не намерен покидать «Челси» и будет бороться за место первого номера в рамках ворот.

В минувшем розыгрыше АПЛ Кепа пропустил 45 мячей в 33 матчах.