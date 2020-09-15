Сочи, Краснодарский край, , 22:59 — REGNUM «Сочи» не смог забросить ни одной шайбы в основное время матча на пару со своим соперником магнитогорским «Металлургом» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи при двух тысячах зрителей и завершилась победой «магнитогорцев» в серии буллитов — 1:0.

Победный буллит реализован финским нападающим «Металлурга» Юухо Ламмикко.

«Металлург» поднялся на второе место Востока, набрав десятое очко в шести играх чемпионата. «Сочи» занимает последнее место на Западе.