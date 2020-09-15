Москва, , 22:51 — REGNUM Челябинский «Трактор» взял верх над «Спартаком» Знарка в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» при двух с половиной тысячах зрителей в Москве и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

В составе «Трактора» по одной шайбе забросили Виталий Кравцов и Ник Бэйлен. В качестве ответа «Спартак» смог реализовать одно численное большинство, на 48-й минуте шайбу забросил новичок «красно-белых» Роман Любимов.

«Спартак» занимает шестое место на Западе с пятью очками, «Трактор» с теми же пятью баллами идет седьмым на Востоке.