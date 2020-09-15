Подольск, Московская область, , 22:17 — REGNUM Подмосковный «Витязь» уступил минскому «Динамо» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Подольске и завершилась победой гостей с преимуществом в две шайбы — 4:2.

В составе «минчан» большой вклад в их победу вложил форвард Брэндон Козун, набравший 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». В этом сезоне на счету канадца 7 (5+2) очков в пяти матчах. Также в составе «Динамо» отличились Егор Шараногович, Алексей Протас и Райан Спунер.

«Динамо Минск» занимает четвертое место на Западе с восемью очками в активе. «Витязь» находится пятью строчками ниже и набрал четыре очка.